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Российский Крым 13 минут назад

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31 января 202012:49

Ковитиди указала на ошибку ПАСЕ

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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди осудила новую резолюцию ПАСЕ, в которой содержится призыв к России "отменить аннексию полуострова".

По ее словам, это решение не способствует нормализации и сплочению международного сообщества, а лишь усугубляет конфликтную ситуацию, которую можно решить достижением новых договоренностей. Также она указала на то, что ПАСЕ, декларируя соблюдение прав человека, не признает право народа на самоопределение. Ковитиди напомнила, что воссоединение с Россией было не только отражало мнение крымчан, но и соответствовало международному праву.

Она выразила уверенность в том, что все негативные решения Европы в отношении Крыма со временем будут осуждены мировым сообществом.

"Я уверена, что данная ошибка, которая обусловлена сложившейся политической конъюнктурой, в дальнейшем будет устранена", — сказала РИА Новости Ковитиди.

В четверг Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Россию вернуть Крым обратно Украине.

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