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31 января 202013:18

В Россию привезли суперкроссовер за 14,5 млн рублей: от желающих нет отбоя

АвтоВести

Официальный дистрибьютор Aston Martin провел российскую презентацию нового кроссовера DBX и уже открыл прием заказов. Ценник на такой "Астон" оказался по-настоящему "суперкаровским" - от 14,5 млн рублей. И это только за базовый кроссовер, а ведь его можно дооснастить опциями и элементами роскоши по своему вкусу.

Таким образом, первый в истории кроссовер Aston Martin встает в один имиджевый и ценовой ряд с "суперкроссоверами" Bentley Bentayga и Lamborhini Urus.

Кстати, оказалось, что британцы не готовы поставить в Россию столько автомобилей, сколько просят клиенты. У нас нашлось уже 30 состоятельных "автогурманов", которые, фактически неглядя, внесли предоплату за DBX, хотя ежемесячная квота для нашей страны составляет всего 6 машин. Причем, первые поставки серийных автомобилей в Россию запланированы лишь на июнь 2020 года, так что ожидание для многим будет долгим и утомительным.

Что касается самого Aston Martin DBX, то новинка оснащается бензиновым турбомотором V8 объемом 4,0 л мощностью 550 л.с. и 700 Нм. Двигатель работает в паре с 9-диапазонным автоматом и системой полного привода с активными дифференциалами. Ускорение от 0 до 100 км/ч у DBX занимает 4,5 секунды при максимальной скорости в 291 км/ч.

Роскошный кроссовер снабдили большой панорамной крышей и безрамочными стеклами - для увеличения "чувства свободы". Отделывать интерьер предлагается дорогой кожей, алькантарой и инновационным материалом, на 80% состоящим из шерсти. А "парящий" элемент центральной консоли в Aston Martin готовы выполнить из цельного куска дерева.

Для водителя предусмотрены 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. В базовую комплектацию включены возможность интеграции со смартфонами и камеры кругового обзора, а салон снабжен атмосферной подсветкой с 64 оттенками.

Текст: АвтоВести

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