Опубликована видеозапись ДТП с маршруткой в Иванове, где пострадали семь человек

Пресс-служба Госавтоинспекции по Ивановской области обнародовала кадры с регистратора, запечатлевшего момент аварии, произошедшей в минувшую четверг, 30 января, на улице Куконковых в Иванове.

По данным правоохранителей, 48-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Renault Duster, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой и легковушкой Chevrolet Aveo.

В результате инцидента пострадали семь человек: сам предполагаемый виновник аварии и шесть пассажиров маршрутки.

В полиции пока не уточняют, что могло стать причиной неоднозначного маневра, спровоцировавшего инцидент.