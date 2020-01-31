Киев надеется на помощь Вашингтона с Крымом и Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за более активное вовлечение США в мирное урегулирования конфликта на востоке страны. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции после переговоров с американским госсекретарем Майклом Помпео.

Как сообщает ТАСС, Зеленский поблагодарил его за твердую позицию по Донбассу и незаконной аннексии Крыма. Также Украина "очень высоко ценит усилия президента Трампа". Украинский лидер он заявил, что США были и остаются ключевым союзником Украины в защите ее суверенитета.

Кроме того, Зеленский сказал, что отношения США и Украины не ухудшились в связи с импичментом президента Дональда Трампа. По его мнению, отношения между странами очень хорошие, и он хочет, чтобы они оставались такими "не только на словах".

Помимо этого Киев надеется на то, что Вашингтон снимет пошлины на импорт стали из Украины. Сейчас она составляет 25 процентов. Зеленский подчеркнул, что "это чувствительный вопрос для металлургического экспорта".

Также, по словам Зеленского, Украина готова развивать новые формы сотрудничества с США в сфере безопасности. И это подтверждает первый контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В свою очередь Помпео сказал, что США защищают суверенитет и целостность Украины и поддерживают Киев в стремлении присоединиться к НАТО. Также он заверил, что нет никаких условий для официального визита Зеленского в Вашингтон. По его словам, для встречи двух президентов необходимо лишь найти соответствующее время.

На это Зеленский ответил, что готов ехать в Вашингтон "хоть завтра", если стороны будут готовы к достижению договоренностей. По его мнению, этот визит может принести конкретные результаты для республики. При этом он не хочет быть "политическим путешественником", как его предшественники.

Как сообщает РИА Новости, переговоры Зеленского и Помпео прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что у каждой страны есть суверенное право осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане.