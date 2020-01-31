Биатлонистка Моисеева: доказать факт домогательства невероятно трудно

Российская биатлонистка Анна Моисеева, которая весной 2018 года обвинила тренера Сергея Тутмина в сексуальных домогательствах, поделилась с журналистами информацией о ходе расследования. Спортсменка ни о чем не жалеет, но сетует на сложности в ходе следствия.

Как уже сообщали Вести.Ru, бывший старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Тутмин принуждал 17-летнюю на тот момент биатлонистку по ее словам к интимной связи, за что обещал помочь девушке в продвижении карьеры. Он был уволен из областной организации, но сейчас работает в Союзе биатлонистов России.

По словам Моисеевой, Следственный комитет приостанавливал проверку по делу якобы из-за нехватки доказательств: "Но сейчас Следственный комитет продолжает работать. У нас даже возбуждали уголовное дело. Нас признали потерпевшими. Сейчас нужно, чтобы прокуратура подтвердила это. Мы ждем результата".

"Проблема в том, что в России нельзя использовать аудиозаписи в качестве доказательства в суде, — цитирует биатлонистку Спортбокс.Ru. – Только считается видеосъемка. И то – о которой ты предупредишь. В моем случае я не представляла возможным, как можно было поступить по-другому. Я так сделала, чтобы себя как-то уберечь".

Как призналась Анна, она ни о чем не жалеет: "Я не сожалею о том, что рассказала. Наоборот, не нужно было молчать. Хочу, чтобы те, с кем что-то подобное случилось, тоже не молчали, не скрывали и не стыдились. Конечно, доказать что-то будет очень сложно. Вот если бы была еще пострадавшая".