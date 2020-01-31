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31 января 202013:57 Анна Балан

"Путешествие в Рождество" заканчивается, но в афише выходных еще много интересного

"Путешествие в Рождество" заканчивается, но в афише выходных еще много интересного

Ледовые шоу, интерактивные спектакли для детей и скидки на сладости и сувениры: в Москве завершается фестиваль "Путешествие в Рождество". Но еще есть время погрузиться в атмосферу праздника — тем более, что и погоду обещают зимнюю. В эти выходные, наконец, можно достать лыжи и санки. Что еще интересного нас ждет?

В этом году "Путешествие в Рождество" посетило больше 20 миллионов человек — это рекорд для фестиваля. Концерты, ярмарки, спортивные состязания — полтора месяца пролетели незаметно.

Сегодня праздничные площадки завершают свою работу, но те, кто еще не успел попутешествовать по Рождеству и новогодней Москве, еще успеют это сделать: фестиваль работает до девяти вечера. Напоследок организаторы оставили немало интересного. На Манежной площади весь день работает карамельная мастерская, а вечером пройдет концерт известной кавер-группы.

На Новом Арбате необычные тренировки: катание на сноуборде по перилам. На площади Революции в 19:00 — ледовый спектакль Евгения Плющенко "Лебединое озеро". До начала шоу лед открыт для всех желающих. Кстати, этот каток и еще 11 других будут работать до 1 марта включительно. Вход — свободный.

В саду "Эрмитаж" завтра с двух часов дня — занятия по керлингу, а в парке "Ангарские пруды" — соревнования по конькобежному спорту. Приглашают всех, независимо от возраста и уровня подготовки. Победителей ждут призы.

Побывать в самых отдаленных уголках нашей страны можно в Гостином дворе на выставке фотографий "Первозданная Россия": погуляете по тайге, увидите северное сияние, понаблюдаете за медведями и рассмотрите вблизи глубоководных рыб. На выставке — самые уникальные и редкие кадры, сделанные путешественниками во время экспедиций.

А в Манеже у москвичей есть редкая возможность понаблюдать за магией искусства гения, мастера эпатажа Сальвадора Дали. Стереоскопические картины, оптические иллюзии — всего 180 произведений из галерей и частных коллекций. Так масштабно творчество Дали в России представлено впервые.

Совет — одевайтесь теплее. Прежде чем попасть в Манеж, нужно будет отстоять очередь, если не купили заранее электронные билеты. Желающих очень много. Но есть и хорошая новость: завтра выставка будет работать чуть дольше — до 10 вечера, чтобы все успели.

Текст: "Вести-Москва"

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