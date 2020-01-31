Песков, Клинцевич и Крашенинников отреагировали на предложения по КоАП

Определенной позиции по предложениям о новой редакции КоАП в Кремле пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем, как передает РИА Новости, сенатор Франц Клинцевич поддержал увеличение штрафов за превышение скорости, хоть эта мера "крайне непопулярная" и даже ему самому "не по душе", так он сам давно водит. Политик считает, что такой шаг поможет в разы снизить смертность на дорогах, качество которых, по его словам, необходимо улучшить. Тогда уже можно будет говорить об увеличении разрешенной скорости.

В свою очередь, член думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил ТАСС, что предложение по штрафам у него вызывает недоумение. Он также подчеркнул, что проект нового КоАП "усиливает репрессивные механизмы" и противоречит ориентирам, озвученным в Послании президента.

Ранее стало известно, что в российском Минюсте РФ подготовили масштабный проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.