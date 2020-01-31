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31 января 202014:21 Мария Свешникова

Полное погружение: на "Россию 1" возвращается шоу "Ну-ка, все вместе!"

На телеканале "Россия 1" открывается новый сезон международного музыкального шоу талантов "Ну-ка, все вместе!" Решение снимать продолжение программы было принято после подведения итогов первого сезона проекта. Огромный интерес зрителей к конкурсу с необычным форматом, их живое участие в обсуждении его, говорили сами за себя.

Напомним, по замыслу разработчиков концепции шоу, конкурсантом может стать человек любой профессии и интересов, для которого пение — это страсть и судьба. Главное, чтобы он любил и умел петь настолько, что не побоится продемонстрировать свое искусство миру: ведь шоу будут смотреть везде, где есть трансляция канала "Россия 1".

Решает судьбу выступающих, оценивает их выступление сто человек. Это жюри. Все они — певцы, композиторы, продюсеры — расположились на нескольких этажах стены перед конкурсантами.

Понять, что номер пришелся эксперту по душе, элементарно: он нажимает красную кнопку, отчего экран за его спиной меняет цвет, берет в руки микрофон, встает и начинает подпевать. Остается только подсчитать число проголосовавших. Чем больше голосов, тем выступающий ближе к получению главного приза: кубка проекта и одного миллиона рублей.

У жюри, конечно, есть председатель. Как и в прошлом году предводителем Сотни стал певец Сергей Лазарев. Он, кстати, уверен, что задумка со столь масштабным жюри играет на руку шоу:

"Мне не впервой сидеть в жюри, но в составе такой большой команды я в первый раз. Люди очень разные: кто-то исполнитель, певица, другой — педагог по вокалу, но в итоге оценка объективнее".

Ведущим конкурса остался Николай Басков. Его обаяние, внимание к конкурсантам, многие из которых впервые оказались на сцене, и искрометный юмор идеально вписались в формат шоу.

В этом году зрителей ждет сюрприз: на каждой программе к сотне примкнет звездный гость, который тоже будет выступать. Уже сейчас известно, что гостями станут Диана Арбенина, Юлия Савичева и Алексей Чумаков.

И вот я сижу на стене, а передо мной сразу четверо выступающих...

Презентация нового сезона состоялась в съемочном павильоне "Мосфильма". В этом, на первый взгляд, нет ничего необычного, поскольку съемки проходят именно там. Неожиданной оказалась форма мероприятия: журналистов пригласили на стену.

Когда-то сухопутных новобранцев-моряков учили плавать, сбрасывая их с корабля. Это называлось погружением. Наше погружение в шоу скорее напоминало подъем. Тем интереснее.

Зато каждый мог занять место кого-то из членов жюри. Сесть можно было даже в председательское кресло.

С четвертого этажа сцена кажется вовсе не такой уж страшной, какой ее видят конкурсанты со своей стороны. Вот уж кому приходится нелегко: за минуту 20 секунд надо спеть песню, обаять жюри, продемонстрировав себя и голос, показать умение держаться. А ведь некоторые, как чуть позже рассказал Николай Басков, с непривычки и от растерянности голос теряют.

Пока журналисты осваивались на стене, нажимая кнопки и пытаясь спеть в выключенные микрофоны, на сцену вышли генеральный продюсер телеканала "Россия 1" Игорь Шестаков, генпродюсер компании-производителя шоу "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева, Сергей Лазарев и Николай Басков, снова оказавшийся в роли ведущего.

Первым слово взял Игорь Шестаков. Он-то и рассказал об успехе шоу, в том числе у интернет-аудитории, сделав особый акцент на конкурсантах:

"Часто бывает, что конкурс прошел, люди спели, отыграли и пропали. А нам хочется, чтобы появлялись новые талантливые исполнители со своей программой и своими концертами. И мы сделаем все, чтобы найти новых людей и зажечь новые звезды. Чтобы Россия их узнала и полюбила!"

Продолжая рассказ о судьбе исполнителей, Юлия Сумачева поделилась, что в самых ближайших планах организация музыкального фестиваля. Некоторые детали конкурса еще находятся в стадии разработки, но уже сейчас известно, что почетная функция открыть фестиваль будет отдана победителю шоу "Ну-ка, все вместе!"

Председатель жюри и ведущий шоу признались, что они с удовольствием приняли бы участие в шоу "Ну-ка, все вместе!" в начале своей карьеры. Сергей Лазарев рассказал, что было время, когда он участвовал во всех мероприятиях такого рода:

"Я считаю, что надо использовать любой шанс, чтобы выйти на большую сцену. Если есть конкурсы – надо пробовать, надо пытаться, стараться: никогда не знаешь, когда откроется твоя дверь".

Николай Басков в прошлом тоже участник десятков музыкальных состязаний. Он уверен, что надо использовать любой шанс быть услышанным. А если человеку суждено стать артистом, то "судьба его как Розенбаума, даже в машине скорой помощи найдет". А "телеканал "Россия 1" дает всем желающим возможность показать себя во всей красе".

Обсудить успели все аспекты шоу. В том числе спецвыпуск "Ну-ка, все вместе!", посвященный детям, где выступления исполнителей-детей будет оценивать сотня их ровесников, среди которых победители и лауреаты самых известных музыкальных конкурсов.

В финале презентации журналистов ждал еще один сюрприз. Им предоставили возможность стать полноправными членами жюри и самим вершить судьбы конкурсантов. Оказалось, что это непростое испытание: за минуту оценить внешние и вокальные данные человека, стоящего на сцене. Помня, что перед тобой непрофессиональный исполнитель и осознавая, что от возможности стать звездой его отделяет только одно нажатие красной кнопки.

Тем интереснее.

Первый выпуск нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" зрители увидят уже в это воскресенье, 23 февраля, в 17:50 на телеканале "Россия 1". Не пропустите!

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