Десятки саркофагов и амулеты из чистого золота: новая находка в Египте

Министерство древностей Египта объявило о волнующей находке. Речь идёт о 16 хорошо сохранившихся гробницах, сообщает агентство AFP.

Открытие сделано в некрополе Туна Эль-Гебель в 300 километрах от Каира. Этот археологический памятник славится множеством усыпальниц и катакомб, а также тысячами мумифицированных ибисов и павианов.

Новые артефакты датируются отрезком времени с 664 по 399 год до нашей эры. Погребения делались в правление трёх династий.

Археологи обнаружили 20 каменных саркофагов и пять деревянных саркофагов. Первые сделаны из известняка, на некоторых из них выбиты иероглифы. Крышки каменных саркофагов выполнены в виде мумий.

Также были обнаружены расписанные красками известняковые сосуды, в которые помещались внутренние органы мумифицированных людей.

Археологи также извлекли около 10 тысяч статуэток ушебти, окрашенных в синий и зелёный цвета. Эти скульптуры помещались в могилу, чтобы служить покойному в загробном мире.

Кроме того, было найдено 700 амулетов в виде скарабея, и некоторые из них - из чистого золота. Наконец, ещё один амулет изображает более экзотическое существо: крылатую кобру.

Историки считают, что гробницы принадлежали высокопоставленным лицам, в том числе первосвященникам бога Тота, сообщает агентство Associated Press.

Эпоха, в которую сделаны погребения, в истории Египта известна как Поздний период. Она связана с персидскими и эфиопскими завоеваниями и тяжёлой борьбой египтян за независимость страны. Приметой времени стало также широкое распространение железа, прежде бывшего редкостью.

К слову, ранее "Вести.Наука" писали об обнаружении в Египте 30 великолепно сохранившихся саркофагов.