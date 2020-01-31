Граница с Китаем снова открывается: Благовещенск ждет возврата россиян

1 февраля с 14.00 по 16.30 по амурскому времени на КПП в Хэйхэ откроют транспортный коридор, по которому можно будет переправиться в Благовещенск.

Об этом заявил в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК в Приамурье Антон Сильвоник.

"Завтра будет вновь открыт временный транспортный коридор из Хэйхэ в Благовещенск. Планируется, что днем начнут принимать людей, которые желают вернуться на российский берег Амура", — сказал собкор.

Он уточнил, что для более точного подсчета таких людей власти Амурской области открыли горячую линию.

"На нее уже обратилось 250 человек, которых планируют перевезти завтра. Но пункты пропуска готовы к тому, что желающий покинуть Хэйхэ и въехать в Благовещенск будет больше. Для этого будут созданы дополнительные рейсы", — заверил Сильвоник.

В целом, по словам корреспондента, обстановка на российско-китайской границе спокойная.

"Новость о том, что граница с Поднебесной будет закрыта до начала весны, несколько успокоила людей", — сказал он.

Также Сильвоник прокомментировал слухи об исчезновении в городе медицинских масок.

"Действительно, в нескольких аптечных сетях еще вчера маски заканчивались. Но были оперативно произведены закупки, и уже сегодня они появились вновь", — подчеркнул журналист.

Он рассказал о новых слухах в Благовещенске, касающихся тающих запасов овощей, в большом количестве завозимых из Китая.

"Продуктовые сети подтверждают, что запасы овощей действительно уменьшаются, но их хватит еще надолго. А для решения возможной проблемы уже начата работа с другими поставщиками", — заверил Сильвоник.

В заключение корреспондент дал комментарий относительно пестрящих в мировых СМИ статьях о появившейся "китайской ксенофобии", вызванной всеобщим страхом перед коронавирусом.

"Культурно-исторические связи между Россией и Китаем настолько крепки, что никакой ксенофобии в Благовещенске не отмечается", — констатировал Сильвоник.

От заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае погибли 213 человек. Еще 9720 человек заразились. В связи с быстрым распространением заболевания за пределы Поднебесной ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию мирового значения. Москва закрыла российско-китайскую границу для предотвращения проникновения коронавируса через кордон. Это решение носит временный характер до 1 марта.