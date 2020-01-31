"Ребенка хочется утопить": отдыхающая в аквапарке поэтесса возмутила нефтеюганцев

В Нефтеюганске резкие высказывания отдыхающей в аквапарке женщины, пожелавшей смерти ребенку-инвалиду, вызвали сильное возмущение жителей города.

"Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми", — сказала Диана Закутняя в камеру своего телефона, после чего выложила видео в своем Instagram. На опубликованных кадрах женщина, желает ребенку смерти и шутливо интересуется наказанием за утопление ребенка.

В это время проходили занятия по аквареабилитации детей-инвалидов. По словам одной из матерей кричал ребенок, которому тренер растягивал больные мышцы.

Позже Диана увидела возмущение нефтеюганцев ее словами и подлила масла в огонь, написав: "Мне плевать кто вы, что вы, кто ваши дети, что с ними! Вы микробы лично для меня. Не рожайте себе подобных моральных уродов".

Пользователи выяснили, что в свободное время Диана пишет стихи. Так, одна из последних рифмованных записей, опубликованных незадолго до инцидента в аквапарке, посвящена подобным скандалам в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены):

Приятно быть темой обсуждения.

Когда обглоданы твои все кости.

Людей так не заботит свой день рождения,

Они к тебе заглядывают в гости.

То там не так, то этак нужно-

Эксперты собрались свой суд вершить!

А посмотри на них-ни чем не лучше, хуже.

Но все святыми норовят здесь быть.