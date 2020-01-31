Обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя продлили срок ареста

Продлен срок ареста жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене. Как сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко, постановлением суда от 24 января срок ее содержания под стражей продлен на три месяца до 27 апреля, передает "Интерфакс".

Отмечается, что наказание по статье "Государственная измена" УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Известно, что материалы дела содержат гриф "секретно" и не могут быть разглашены.

Ранее сообщалось, что 64-летняя жительница Севастополя была задержана сотрудниками ФСБ в ноябре 2019 года за сбор секретной информации военного характера для передачи украинским спецслужбам. В настоящее время женщина находится в одном из московских изоляторов.