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3 февраля 202008:50

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о шестимесячной Насте Макаровой из города Выкса Нижегородской области.

У девочки синдром короткой кишки – следствие перенесенных в первые дни жизни сложных операций на кишечнике. Настя родилась с тяжелой патологией развития кишечника, и хирургам пришлось удалить его значительную часть. Жизнь девочке спасли, но теперь ее организм плохо усваивает обычную пищу, поэтому как минимум в ближайшие полгода Настя будет нуждаться в специальном внутривенном питании. Оно стоит очень дорого, и вне стен больницы родители ребенка должны приобретать его самостоятельно. У них такой возможности нет.

Из письма Дианы Макаровой, мамы Насти: "Еще во время моей беременности врачи обнаружили у дочки проблемы с кишечником. Когда Настя родилась, мне разрешили кормить ее грудью, но спустя пару часов после еды живот сильно вздулся, мою кроху тут же забрали в реанимацию, а затем в нашу Областную детскую клиническую больницу (Нижний Новгород), где срочно прооперировали – удалили 15 см омертвевшего тонкого кишечника. Но одной операцией дело не ограничилось: непроходимость возникала снова и снова. Настя перенесла несколько операций, врачам пришлось вывести ей на живот стому. В итоге кишечника у Насти осталось так мало, что она перестала усваивать обычное питание. Нижегородские врачи пытались выходить дочку – комбинировали смеси с внутривенным питанием. Но перед самым Новым годом Насте стало совсем плохо: она стремительно теряла вес, отказывалась от еды и все время плакала. Я обратилась в Детскую городскую клиническую больницу №13 имени Н.Ф. Филатова (Москва). Из приемного отделения дочку сразу отвезли в реанимацию – таким тяжелым было ее состояние. Сейчас ей намного лучше, но врачи говорят, что не меньше полугода Насте будет необходимо внутривенное питание. В больнице его дают бесплатно, но после выписки мы должны будем покупать его сами. Стоит оно огромных денег, а без него Насте не выжить. Прошу, помогите!"

Для спасения Насти Макаровой не хватает 945 621 руб.

Гастроэнтеролог Детской городской клинической больницы№13 имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова(Москва): "Настя поступила в клинику в тяжелом состоянии, очень истощенной. За пять месяцев своей жизни она перенесла шесть оперативных вмешательств на кишечнике. Хирургам удалось устранить заворот и удалить нефункционирующие части кишечника, но пришлось оставить стому. В настоящее время девочка не может питаться самостоятельно в полном объеме. Для того чтобы набрать вес и окрепнуть перед предстоящей операцией по закрытию стомы, ей необходимо получать внутривенное питание".

Стоимость внутривенного питания 1 235 225 руб.

289 604 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 945 621 руб.

ПОМОЧЬ НАСТЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,150 млрд руб. В 2020 году (на 30 января) собрано 88 605 468 руб., помощь получили 82 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга", грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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