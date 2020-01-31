Коновалов стал полпредом президента в КС вместо Кротова

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции РФ Александра Коновалова своим представителем в Конституционном суде.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля​​​.

Отмечается, что 51-летний Коновалов также включен в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов. Он сменил на посту президентского полпреда в КС 56-летнего Михаила Кротова.