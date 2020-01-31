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31 января 202015:13

Полный провал: Mercedes-Benz прекратит выпуск пикапа X-Класса

АвтоВести

Проект, который в Mercedes-Benz реализовывали вместе с Renault-Nissan, будет закрыт: первый в истории пикап от "Мерседес" не доживет даже до планового рестайлинга. Внезапно оказалось, что покупатели таки предпочитают Nissan Navara, считая, что немецкий грузовик не оправдывает своей цены.

В Mercedes-Benz после анализа успехов своей глобальной линейки пришли к выводу, что пикап X-класса не оправдал ожиданий и оказался "нишевым продуктом". Как отмечает Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в компании, ответственные за модельный ряд выяснили, что пикап пришелся ко двору на считанных рынках наподобие Австралии или Южной Африки.

Еще в прошлом году в Daimler отказались от идеи строить X-класс в Аргентине, откуда он мог бы расходиться по странам Латинской Америки. Анализ рынков показал, что местные покупатели выберут скорее соплатформенные модели от Nissan или Renault и не особо горят желанием переплачивать за то же самое в обертке от Mercedes.

Издание отмечает, что в 2019 году немецкий пикап разошелся тиражом всего в 15 300 экземпляров, тогда как Nissan продала 66 тысяч пикапов только за первую половину года. X-Класс оказался непрактичным для повседневной эксплуатации и слишком дорогим в качестве "рабочей лошадки", посчитали в Daimler.

Производство пикапа, таким образом, будет завершено уже в мае-2020. Любопытно, что в глобальном конфигураторе еще присутствует модификация X 350d с дизельным V6, но из него уже исключены версии с четырехцилиндровым дизелем. Российский же сайт Mercedes-Benz по-прежнему предлагает купить пикап с моторами на "тяжелом топливе" мощностью от 163 до 258 л.с. по цене от 3 222 000 рублей.

Текст: АвтоВести

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