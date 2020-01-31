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31 января 202015:35

Станислав Черчесов: надо уважать выбор Смолова, Соболева и Комличенко

sportclub.ru

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал трансферы ряда наших игроков, которые в зимнее межсезонье поменяли клубы, и рассказал о других кандидатах в национальную команду, за которым его штаб пристально следит.

Как уже сообщали Вести.Ru, сразу три нападающих из расширенного списка кандидатов в сборную страны сменили клубы в январе. Федор Смолов отправился из "Локомотива" в испанскую "Сельту", Александр Соболев на правах аренды перешел из "Крыльев Советов" в столичный "Спартак", а Николай Комличенко перебрался из чешской "Млада-Болеслав" в московское "Динамо".

"Мы с Мирославом Ромащенко, Гинтарасом Стауче и Владимиром Паниковым собираемся в Дохе, где в первой декаде февраля пройдет турнир с участием "Спартака", "Локомотива" и "Ростова", — цитирует Черчесова издание Sport24.Ru. – Затем планируем посетить контрольные матчи других клубов".

По словам тренера сборной, зимний период традиционно отличается тем, что именно в это время игроки могут менять клубы: "Так получилось, что сразу три форварда, являющиеся кандидатами в сборную, перешли в другие команды. Это Смолов, Соболев и Комличенко. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами".

"Но мы уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику. Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за "Сельту", "Спартак" и "Динамо", — сообщил наставник сборной.

Как сказал Черчесов, уже после трансфера в "Динамо" с ним связался Комличенко: "Он очень хочет проявить себя в российской премьер-лиге. Смолов, наоборот, покинул внутренний чемпионат и решил попробовать силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьезный вызов".

"Кстати, не стоит забывать и про Федора Кудряшова, в начале января перешедшего из "Сочи" в "Антальяспор". Это уже его второй приход в турецкий чемпионат, и нас удовлетворяет, что Федор регулярно выходит на поле в своем новом клубе. Надеемся, что скоро поправится Денис Черышев, сейчас восстанавливающийся после травмы", — заключил Черчесов.

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