Москвичка на автомобиле каршеринга насобирала штрафов на 200 тысяч

Двести тысяч рублей за поездку на каршеринге — и дело не в завышенных тарифах. 25-летняя москвичка всего за четыре часа успела насобирать штрафы на такую сумму.

Она нарушила все мыслимые и немыслимые правила. Для начала выпила перед тем, как завести машину и, судя по кадрам с камеры наблюдения, прежде чем отправиться в путь, опустошила почти целую бутылку. Все это время на заднем сиденье находились двое детей.

В таком состоянии она пересадила за руль одного из мальчиков — видимо, не подозревала, что в салоне стоит камера наблюдения. Каршеринговая компания уже выставила ей счет. Теперь за дело возьмутся сотрудники ГАИ, а это — лишение прав, и надолго.