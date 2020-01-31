Тема:

Коронавирус 43 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
31 января 202016:08

В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

Впервые в России выявлены два случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказала вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что риска распространения коронавируса в России нет, поскольку больные изолированы, а их контакты проверены.

Вице-премьер сообщила, что правительство России рассчитывает на сотрудничество с КНР по разработке вакцины против коронавируса. Кроме того, даны поручения ФАС и Росздравнадзору относительно того, чтобы аптечные сети не повышали цены в связи с инфекцией. Политик рассказала, что особенно опасным вирус может быть для пожилых людей, потому при первых же симптомах нужно обращаться к врачу.

Татьяна Голикова рассказала, что Россия начинает эвакуацию российских граждан из китайского Уханя (там находятся 300 человек), а также прилегающей провинции Хубэй (341 человек). Вице-премьер отметила, что у людей будет возможность выбора — остаться в Китае или вернуться. Если граждане примут решение покинуть Китай, на родине они проведут две недели в карантине.

Кроме того, по словам политика, Россия ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией. Также с 1 февраля приостанавливается авиасообщение с КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Голикова также заявила, что российское правительство готовит проект о временной приостановке выдачи рабочих виз в Россию гражданам Китая, сообщает ТАСС. Что касается почтовых сообщений и грузоперевозок с КНР, их не планируется останавливать.


Также стало известно о двух первых случаях инфицирования коронавирусом в Великобритании. Соответствующее сообщение распространено главным санитарным врачом Соединенного Королевства Крисом Уитти. Гражданами какой страны они являются, не поясняется.

Кроме того, появилась информация о первом случае заражения инфекцией на территории Таиланда.

Ранее сообщалось, что в России не было зафиксировано ни одного случая заражения инфекцией.

Впервые мир узнал о коронавирусе в декабре 2019 года. Первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском городе Ухань. В настоящее время больных коронавирусом более девяти тысяч. Летальный исход зафиксирован в 213 случаях.

Ранее по теме

Сейчас

15:46

В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

15:20

Коновалов стал полпредом президента в КС вместо Кротова

14:08

Путин обсудил с Меркель "сделку века" и другие вопросы

13:42

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

12:51

Российско-белорусские отношения и норвежская нефть: комментарий Кремля

11:55

Разработан простой и быстрый тест для выявления коронавируса

11:10

Скандал с блокадниками и хлебом: глава Керчи передумала уходить

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

38 минут назад
Эпичное обрушение спортивно-концертного комплекса "Петербургский" попало на видео

Эпичное обрушение спортивно-концертного комплекса "Петербургский" попало на видео

1 час назад
Путин обсудил с Меркель "сделку века" и другие вопросы

Путин обсудил с Меркель "сделку века" и другие вопросы

2 часа назад
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

2 часа назад
Киев надеется на помощь Вашингтона с Крымом и Донбассом

Киев надеется на помощь Вашингтона с Крымом и Донбассом

2 часа назад
Мединский рассказал, чем его озадачил Путин

Мединский рассказал, чем его озадачил Путин

1 час назад
К фатальному взрыву на заводе в Мценске могли привести пары краски

К фатальному взрыву на заводе в Мценске могли привести пары краски

18 минут назад
Сыновья Минца заочно арестованы

Сыновья Минца заочно арестованы

2 часа назад
Российско-белорусские отношения и норвежская нефть: комментарий Кремля

Российско-белорусские отношения и норвежская нефть: комментарий Кремля

3 часа назад
Россия выполняет свои обязательства в Сирии. Песков ответил Эрдогану

Россия выполняет свои обязательства в Сирии. Песков ответил Эрдогану

3 часа назад
Песков, Клинцевич и Крашенинников отреагировали на предложения по КоАП

Песков, Клинцевич и Крашенинников отреагировали на предложения по КоАП

2 часа назад
Олег Матыцин: решение по ВФЛА беспрецедентное, но единственно верное

Олег Матыцин: решение по ВФЛА беспрецедентное, но единственно верное

1 час назад
Частную клинику в столице подозревают в проведении незаконных абортов

Частную клинику в столице подозревают в проведении незаконных абортов

3 часа назад
Полное погружение: на "Россию 1" возвращается шоу "Ну-ка, все вместе!"

Полное погружение: на "Россию 1" возвращается шоу "Ну-ка, все вместе!"

2 часа назад
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

30.01.2020 12:35
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
Ветерану, перенесшему три инсульта, десять лет не дают жилье

Ветерану, перенесшему три инсульта, десять лет не дают жилье

23 минуты назад
Российскую журналистку не пустили в Литву

Российскую журналистку не пустили в Литву

24 минуты назад
В России стартуют продажи обновленной Toyota Corolla

В России стартуют продажи обновленной Toyota Corolla

29 минут назад
Лёгкие курильщиков "магическим образом" восстанавливаются после отказа от табака

Лёгкие курильщиков "магическим образом" восстанавливаются после отказа от табака

36 минут назад
Россияне не могут покинуть охваченный коронавирусом Ухань

Россияне не могут покинуть охваченный коронавирусом Ухань

54 минуты назад
Коновалов стал полпредом президента в КС вместо Кротова

Коновалов стал полпредом президента в КС вместо Кротова

57 минут назад
Москвичка на автомобиле каршеринга насобирала штрафов на 200 тысяч

Москвичка на автомобиле каршеринга насобирала штрафов на 200 тысяч

59 минут назад
Тим обыграл Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

Тим обыграл Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

1 час назад
Хибла Герзмава: "Я почувствовала силу своего голоса после смерти матери"

Хибла Герзмава: "Я почувствовала силу своего голоса после смерти матери"

1 час назад
Станислав Черчесов: надо уважать выбор Смолова, Соболева и Комличенко

Станислав Черчесов: надо уважать выбор Смолова, Соболева и Комличенко

1 час назад
Изнасилование и убийство семилетней девочки: чиновница получила условный срок

Изнасилование и убийство семилетней девочки: чиновница получила условный срок

1 час назад
Обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя продлили срок ареста

Обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя продлили срок ареста

1 час назад
Ницой анонсировала рок-оперу о штурме Москвы

Ницой анонсировала рок-оперу о штурме Москвы

1 час назад
Полный провал: Mercedes-Benz прекратит выпуск пикапа X-Класса

Полный провал: Mercedes-Benz прекратит выпуск пикапа X-Класса

1 час назад
Срок службы носителей гиперзвуковых "Авангардов" хотят продлить

Срок службы носителей гиперзвуковых "Авангардов" хотят продлить

1 час назад
Открыта новая форма полярного сияния

Открыта новая форма полярного сияния

1 час назад
Граница с Китаем снова открывается: Благовещенск ждет возврата россиян

Граница с Китаем снова открывается: Благовещенск ждет возврата россиян

1 час назад
Украинскую претендентку на участие в "Евровидении" затравили из-за русского языка

Украинскую претендентку на участие в "Евровидении" затравили из-за русского языка

1 час назад
Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google

Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google

1 час назад
"Лайков захотела!": молодая мама из Татарстана посадила маленькую дочку за руль машины

"Лайков захотела!": молодая мама из Татарстана посадила маленькую дочку за руль машины

1 час назад
"Ребенка хочется утопить": отдыхающая в аквапарке поэтесса возмутила нефтеюганцев

"Ребенка хочется утопить": отдыхающая в аквапарке поэтесса возмутила нефтеюганцев

2 часа назад
UFC жаждет денег. Реванш Нурмагомедова и Макгрегора принесет рекордный доход

UFC жаждет денег. Реванш Нурмагомедова и Макгрегора принесет рекордный доход

2 часа назад
Десятки саркофагов и амулеты из чистого золота: новая находка в Египте

Десятки саркофагов и амулеты из чистого золота: новая находка в Египте

2 часа назад
Составлен список самых угоняемых машин в России

Составлен список самых угоняемых машин в России

2 часа назад
История с Иссахар закрыта. Об обращении Цуркан доложат президенту

История с Иссахар закрыта. Об обращении Цуркан доложат президенту

3 часа назад
Россиян призвали проявлять общественную нетерпимость к чиновничьему хамству

Россиян призвали проявлять общественную нетерпимость к чиновничьему хамству

3 часа назад
В Россию привезли суперкроссовер за 14,5 млн рублей: от желающих нет отбоя

В Россию привезли суперкроссовер за 14,5 млн рублей: от желающих нет отбоя

3 часа назад
У тех, кто накручивал подписчиков в Instagram, утекли пароли к аккаунтам

У тех, кто накручивал подписчиков в Instagram, утекли пароли к аккаунтам

3 часа назад
Федерация гимнастики США обанкротилась на выплатах за врача-насильника

Федерация гимнастики США обанкротилась на выплатах за врача-насильника

3 часа назад
Skoda объявила старт продаж и цены нового кроссовера Karoq

Skoda объявила старт продаж и цены нового кроссовера Karoq

4 часа назад
Почему у современных детей непопулярен "Ну, погоди!" советского времени

Почему у современных детей непопулярен "Ну, погоди!" советского времени

5 часов назад
Погода выходных: февраль начнется с оттепелей

Погода выходных: февраль начнется с оттепелей

5 часов назад
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

29.01.2020 14:25
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

29.01.2020 08:05

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку