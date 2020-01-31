Российскую журналистку не пустили в Литву

В аэропорту Вильнюса задержали корреспондентку телеканала "Звезда" Юлию Шатилову. Она собиралась снять в Литве серию репортажей для программы "Главное с Ольгой Беловой" о преследованиях литовских граждан за "симпатии" к России.

Отказ от въезда в Службе охраны госграницы при МВД Литвы объяснили недействительной визой журналистки, сообщает ТАСС. Представитель службы Гедрюс Мишутис пояснил, что при проверке по базе данных выяснилось, что виза в паспорте прибывшей самолетом из Москвы россиянки недействительна.

"Таких случаев бывают десятки и сотни", — уверяет Мишутис.

При этом Гкдрюс Мишутис подчеркнул, что человек может о состоянии своей визы ничего и не знает, а срок действия визы еще может и не истечь, но, тем не менее, она уже признается недействительной.

Виза Юлии Шатиловой была аннулирована еще в декабре 2019 года, когда выяснилось, что она якобы занималась "деятельностью, не соответствующей заявленной цели поездки".

Официальное уведомление литовской стороны об отказе во въезде Шатиловой вручили в аэропорту литовской столицы, а копию документа получило российское посольство. О билете для россиянки оперативно позаботилось представительство "Аэрофлота".

Руководитель литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов подтвердил, что у них с журналисткой была договоренность о встрече и подготовке сюжета о деятельности поисковиков.

"Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова", — заявили в МИД России, комментируя этот инцидент на границе.