Кубок Испании. "Барселона" сыграет со своими обидчиками

Королевская федерация футбола Испании провела жеребьевку стадии 1/4 финала Кубка стран, матчи которой пройдут 4-6 февраля нынешнего года. Чемпионы страны из "Барселоны" сыграют в гостях с "Алетиком" из Бильбао, которому каталонцы проиграли на старте нынешнего первенства Ла Лиги (0:1).

Мадридскому "Реалу" в смысле места проведения четвертьфинала повезло гораздо больше: "Королевский клуб" на домашней арене будет принимать соперников из "Реала Сосьедад". Две другие пары составили (хозяева поля названы первыми): "Гранада" – "Валенсия", "Мирандес" – "Вильярреал".