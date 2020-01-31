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31 января 202016:10

Лёгкие курильщиков "магическим образом" восстанавливаются после отказа от табака

Вести.Наука

Курение - фактор риска множества болезней, в первую очередь рака лёгких. Отказ от вредной привычки, конечно, снизит вероятность развития этого заболевания, но ущерб, нанесённый дыхательным органам, останется невосполнимым. Так считалось до сих пор.

Однако в ходе новой работы исследователи из Великобритании и Японии выяснили, что человеческие лёгкие способны восстанавливать повреждения, вызванные курением. Таким образом, риск возникновения онкологии снижается ещё больше. Но есть одно условие: для этого придётся побороть табакозависимость.

Новое исследование является частью проекта Mutographs project, в рамках которого специалисты ищут неизвестные ранее генетические маркеры, указывающие на причины развития онкологических заболеваний.

Стоит пояснить, что табачный дым является генотоксином, то есть повреждает ДНК в клетках лёгких. Из-за этого появляются генетические ошибки, в том числе мутации, позволяющие клеткам неконтролируемо делиться и превращаться в злокачественные.

Чтобы собрать больше данных о рисках развития рака, учёные провели биопсию лёгких 16 добровольцам. В их число вошли курильщики, экс-курильщики, никогда не курившие взрослые люди и дети.

Специалисты секвенировали ДНК сотен незлокачественных клеток и изучили присутствующие генетические изменения.

В девяти из десяти клетках "действующих" курильщиков учёные находили до десяти тысяч мутаций, вызванных химическими веществами из табачного дыма. Причём более четверти повреждённых клеток имели по крайней мере одну мутацию, способную спровоцировать развитие рака. Эти изменения авторы работы назвали мини-бомбами замедленного действия.

Между тем в дыхательных путях людей, которые бросили курить, исследователи с удивлением обнаружили множество клеток, не имеющих повреждений. По генетическим меркам они ничуть не отличались от клеток участников, которые никогда не курили.

Отмечается, что у экс-курильщиков было в четыре раза больше здоровых клеток, чем у "действующих" курильщиков.

По словам учёных, клетки, избежавшие повреждений, будто бы "существовали в ядерном бункере". Как именно они остались невредимыми, пока непонятно.

Однако вероятно, что в отсутствие генотоксинов именно эти здоровые клетки активно размножаются. Так со временем изменяется соотношение здоровых и повреждённых клеток, и это снижает вероятность развития рака лёгких.

"Мы были совершенно не готовы к этому открытию, - признался BBC старший автор работы доктор Питер Кэмпбелл (Peter Campbell) из Институт Сенгера. - Существует популяция клеток, которые магическим образом пополняют слизистую оболочку дыхательных путей".

Кроме того, специалисты подчёркивают, что такие положительные изменения происходят у людей в любом возрасте.

"Наше исследование показывает, что бросить курить никогда не поздно. Некоторые участники за свою жизнь выкурили более 15 тысяч пачек сигарет, но через несколько лет после отказа от курения многие клетки, выстилающие их дыхательные пути, не имели признаков ущерба", - говорит доктор Кэмпбелл.

Учёные надеются, что новые данные мотивируют курильщиков отказаться от вредной привычки, а дальнейшие исследования помогут подробнее изучить механизмы клеточной защиты и восстановления лёгких.

О проделанной работе команда отчиталась в статье, опубликованной в журнале Nature.

Кстати, новые данные согласуются с результатами другого исследования, показавшего, что отказ от сигарет даже в пожилом возрасте продлевает жизнь. Кроме того, "Вести.Наука" писали о том, какие продукты помогут снизить риск развития рака лёгких даже у курильщиков.

Текст: Вести.Наука

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