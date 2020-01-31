В Батайске сожгли 68 новых натуральных шуб из-за неправильно закрепленных чипов

В Батайске после решения суда сожгли 68 натуральных шуб, найденных с неправильно закрепленными чипами во время рейда по магазинам Ростова-на-Дону.

ГТРК "Дон-ТР" сообщила, что такие чипы легко отсоединить и прикрепить к другой верхней одежде, что считается грубым финансовым нарушением.

Издание также процитировало слова начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора РО Наталья Живая, сотрудники которой сожгли шубы: "Продукция была арестована. Дело возбудили и направили в суд для решения вопроса о наложении штрафа и конфискации имущества. Судом было принято такое решение и мы привели его в исполнение".