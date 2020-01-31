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31 января 202017:01

Федор Смолов официально стал игроком "Сельты"

rccelta.es

Российский футболист Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в Виго, после чего подписал контракт с "Сельтой" до конца текущего сезона. Кроме того, 29-летний нападающий определился с игровым номером, под которым он будет выступать за испанскую команду.

На подписании соглашения присутствовал президент "Сельты" Карлос Моуриньо. Как сообщает официальный сайт клуба, Смолов взял себе девятый номер.

Напомним, что российский форвард будет играть за испанскую команду на правах аренды. По окончании сезона "Сельта" сможет выкупить контракт новичка. Правда, пока стороны не пришли к компромиссу по поводу суммы выкупа.

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