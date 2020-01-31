Томские учёные создали алгоритм для оценки качества продуктов с помощью смартфона

Для создания качественных и безопасных продуктов питания необходимо контролировать многие параметры, причём на всех этапах "жизненного цикла" продукции - при производстве, упаковке, транспортировке и хранении.

Однако осуществление такого контроля требует лабораторных условий и определённой подготовки. Кроме того, большинство анализов и тестов невозможно проводить в режиме реального времени.

Получается, у конечного потребителя нет возможности проверить качество продукта.

Чтобы решить эту проблему, старший преподаватель Томского политехнического университета Ольга Воскобойникова решила разработать алгоритм, который поможет обычным покупателям оценивать качество продукта.

Начала исследовательница с одного из самых ходовых напитков - молока. Обычно для оценки его качества и безопасности используется специальное оборудование. Потребитель же ориентируется лишь на указанные даты изготовления и истечения срока годности.

Ольга Воскобойникова разрабатывает новый способ оценки качества пастеризованного молока, в основе которого - использование полимерной матрицы. Реагенты в её составе взаимодействуют с продуктом и меняют цвет в зависимости от длительности хранения.

Созданием полимерной матрицы занимаются учёные Томского государственного университета, а их коллеги из политеха модифицируют её с помощью кислотно-основного реагента под названием бромкрезоловый пурпурный.

Обязательным условием работы матрицы является её контакт с продуктом, который никак не влияет на вкусовые качества последнего.

По задумке учёных, матрицы должны "вживляться" в упаковки на стадии производства. Таким образом, к конечному потребителю продукт поступит уже с матрицей.

Оценить качество молока будет очень легко: если оно свежее, матрица будет зелёного цвета. Если же продукт начнёт портится, матрица пожелтеет. Изменение цвета можно будет определять визуально или с помощью смартфона.

Матрицы для определения качества молока: использованная (слева) и исходная (справа). Фото пресс-службы ТПУ.

"Сейчас работа заключается в автоматизации данного процесса, чтобы исключить субъективную составляющую. Создаётся алгоритм, с помощью которого каждый [потребитель] на своём смартфоне сможет получать информацию о качестве молока", - рассказывает Ольга Воскобойникова.

Также специалисты работают над приложением для смартфона, которое будет получать данные о качестве продукта.

Важно, что эта разработка может быть использована для определения качества не только молока, но и других продуктов. Для этого учёным достаточно изменить состав матрицы и подобрать определённые условия хранения. Состав и дозировка реагентов в матрице для каждого продукта будут определяться экспериментальным путём.

По мнению авторов, их разработка будет полезна как для конечных потребителей, так и для ретейлеров, у которых появится возможность контролировать производителей.

Кстати, ранее "Вести.Наука" рассказывали о технологиях, которые позволят быстро выявить поддельный кофе и виски, а также проверить качество говяжьего фарша.