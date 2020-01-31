Маска ужаса на лицах: между гибелью группы Дятлова и трагедией на перевале Чивруай нашли связь

Тайна перевала Чивруай уже много лет не дает покоя родственникам альпинистов, погибших в 1973 при загадочных обстоятельствах. 46 лет назад на Кольском полуострове обнаружили трупы десяти студентов Куйбышевского авиационного института: на лицах погибших застыла маска ужаса, а у некоторых тел отсутствовали глазные яблоки.

Следствие назвало причиной их гибели переохлаждение. Много лет в этой истории пытался разобраться двоюродный брат одного из погибших — Виктор Ворошилов. Он собирался вместе со съемочной группой Андрея Малахова отправиться на перевал, но за две недели до экспедиции Виктора убили в Нижнем Новгороде.

Для местного населения перевал Чивруай является священным местом. Время от времени там происходят мистические происшествия. Были даже случаи помутнения рассудка у туристов. Вся история напоминает другую загадочную трагедию — гибель группы Дятлова.

"Это место силы, с которым необходимо делать настройку – нужно обязательно войти в энергетику этого края", – убеждена эзотерик Светлана Буренок. "Группа пошла туда вероломно. Зимой световой день короткий, а ночью повышается вибрация темных сил, другого мир", – отметила экстрасенс Альбина Селицкая. А жительница поселка Ловозеро Валентина Совкина верит в саамских шаманов – нойдов, которые могут и лечить людей, и быть проводниками в верхний и нижний миры.

Вице-президент геодезического объединения Сергей Смирнов считает, что группа могла испытать на себе эффект мерячения, или попросту лишиться рассудка.

А Юлия Вопсева, родившаяся на Кольском полуострове, верит, что долина, находящаяся рядом со скалой, проклята. В 1965 году там погибли четверо туристов, причину их смерти так и не установили. Волсева изучала архивные документы, из которых узнала, что в 1937 году Адольф Гитлер отправлял в эти места сотрудников организации "Аненербе" для изучения мистических явлений.



Что обнаружила группа "Прямого эфира" на месте трагедии? Есть ли связь между расследованием Виктора Ворошилова и его убийством? В какие легенды верят местные жители? Все ответы – в "Прямом эфире с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия 1".