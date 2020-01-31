Польша купила американские истребители F-35

Польша приобрела 32 американских истребителя F-35. Церемония подписания контракта прошла на авиабазе в районе города Демблин. В ней приняли участие президент Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак, сообщает агентство ТАСС.

Уточняется, что общая стоимость сделки – 4,6 миллиарда долларов. В эту сумму входят не только самолеты, но и программа обучения пилотов, электронные тренажеры, поставки запчастей. Ожидается, что первые F-35 передадут Польше в 2026 году.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что Польша наконец сможет избавиться от боевых самолетов российского производства Су-22 и МиГ-29, а значит и перестанет нуждаться в комплектующих для этих машин.

Как подсчитали журналисты, каждый F-35 обойдется польскому бюджету в 87 миллионов долларов. Стоит отметить, что в 2019 году компания Lockheed Martin продавала свои истребители по 89 миллионов, а в 2020 году планирует снизить цену на стандартную модификацию A до 82 миллионов долларов.