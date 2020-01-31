Высокопоставленный полицейский из ГУУР задержан за взятку

Задержан высокопоставленный полицейский из Главного управления уголовного розыска МВД России Евгений Кузин. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

В Пресненском суде Москвы зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА Новости.

Евгению Кузину грозит до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в семьдесят раз больше суммы подкупа. Судя по формулировке статьи, речь идет о финансовых средствах, размер которых составляет более миллиона рублей.

По данным суда, по этому делу уже заключен под стражу до 29 марта бывший сотрудник ФСБ, ныне пенсионер Игорь Фролов. Следствие считает его посредником. Фролову грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, должностное лицо через своего знакомого получило в качестве взятки денежную сумму в размере 300 тысяч долларов. Это вознаграждение предназначалось для избавления жителя столицы от уголовной ответственности.

Евгений Кузин — заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, которые вызвали большой общественный резонанс (например, банда Николая Емельянова). Ему предъявлена часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса России.