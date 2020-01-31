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31 января 202018:27

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса

EPA

В России зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Власти призывают не паниковать и не скупать средства для защиты от заболевания. Тем не менее принять меры предосторожности будет не лишним. В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от инфекции.

Медицинская маска – одно из средств защиты от вирусных заболеваний. Но она уместна только в местах массового скопления людей, например, в транспорте. Также она обязательно нужна тем, кто ухаживает за больными.

"Но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит", – сказано в списке рекомендаций, опубликованном Роскомнадзором. Какой стороной носить маску – не принципиально, главное – не надевать повторно одноразовую.

В ведомстве отмечают, что ношение маски – единичная мера, которая сама по себе не обеспечит защиту от заболевания. Профилактические меры рекомендуют принимать в комплексе. Роскомнадзор советует чаще мыть руки с мылом, а если нет такой возможности – протирать спиртосодержащими средствами или дезинфицирующими салфетками.

"Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки", – сказано в рекомендациях.

Поэтому важно не только мыть руки и не трогать грязными руками нос и глаза, но еще и следить за чистотой поверхностей.

Также в ведомстве рекомендовали соблюдать здоровый режим, включающий полноценный сон, потребление богатой белками, витаминами и минералами пищи, физическую активность.

Там уточнили, что к заболеваниям больше всего расположены пожилые люди и маленькие дети, беременные женщины, люди с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом. Им следует быть особенно осторожными.

Как сообщал 30 января "Интерфакс", в московских аптеках зафиксировали рост спроса на медицинские маски. И хотя недостатка в этом изделии на российском рынке не наблюдается, в некоторых аптеках маски закончились довольно быстро. Примечательно, что всплеска продаж противовирусных препаратов эксперты не увидели.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по противодействию коронавирусу, заверила, что в России нет проблем со средствами защиты от вирусов.

"Нет проблемы с защитными средствами, нет проблемы с лекарствами. Не надо беспокоиться, не надо заниматься скупкой", – заявила Голикова по итогам заседания оперативного штаба.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае были отмечены первые два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших – граждане Китая. Больных уже госпитализировали в изолированные боксы, а тех, с кем они общались, проверили на наличие инфекции.

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