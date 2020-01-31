Журналистку "Звезды" отправили из Вильнюса в Москву

Корреспондент телеканала "Звезда" Юлия Шатилова депортирована самолетом из Вильнюса в Москву. Журналист провела пять часов в зоне пограничного контроля аэропорта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Вильнюса задержали корреспондента телеканала "Звезда". Она собиралась снять в Литве серию репортажей для одной из программ, в которой рассказывалось о преследованиях литовских граждан за "симпатии" к России. Отказ от въезда сотрудники Службы охраны госграницы объяснили тем, что у Шатиловой оказалась недействительной виза. Она была аннулирована в декабре 2019 года, когда выяснилось, что журналистка якобы занимается деятельностью, которая не соответствует заявленной цели поездки.

Информацию о депортации подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Литве Александр Кудряков. По его словам, сотрудники российского ведомства приезжали в аэропорт, они все проконтролировали и разобрались в ситуации.