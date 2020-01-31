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31 января 202019:40

Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

Заместитель главы управления Главного управления уголовного розыска МВД России Евгений Кузин арестован на два месяца сроком до 29 марта. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы. Высокопоставленный полицейский обвиняется во взятке в особо крупном размере.

Ранее в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве рассказали, что в отношении Кузина и его соучастника, который не является сотрудником правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности. Фамилия второго задержанного не уточняется.

В пресс-службе суда рассказали, что по одному делу с Кузиным проходит бывший сотрудник ФСБ, ныне пенсионер Игорь Фролов. Ему также предъявлено обвинение. Он заключен под стражу сроком на два месяца.

Евгений Кузин занимался расследованием преступлений. В их числе совершенные бандой Николая Емельянова.

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