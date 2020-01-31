Коронавирус пришел в Россию: в оперативном штабе рассказали о текущей ситуации

Наша страна готова начать эвакуацию россиян из Китая в связи с коронавирусом. Об этом несколько часов назад заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб. По ее словам, в России выявили два случая заражения. Оба заболевших — граждане Китая. Один находится в Тюменской области, другой — в Забайкалье. Они изолированы. Голикова также сообщила о приостановке выдачи рабочих виз китайским гражданам.

В ночь на пятницу ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Уже утром вновь собрался оперативный штаб под руководством вице-премьера Голиковой.

"Прежде, чем приводить информацию о тех дополнительных мерах, которые мы приняли, я бы хотела проинформировать вас, что службами Роспотребнадзора на территории России выявлено двое больных. Новая инфекция коронавируса 2019-nCoV зафиксирована в Забайкальском крае и Тюменской области. Больные находятся под жестким наблюдением, они изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая. Один из них находился на территории Китайской Народной Республики почти месяц, выехав туда 28 декабря и вернувшись 26 января. Второй гражданин примерно в таком же периоде вернулся 28 января. Течение заболевания было достаточно легким, в удовлетворительном состоянии. Оба были госпитализированы в соответствующие инфекционные отделения, в боксированную палату. Риска дальнейшего распространения заболевания на сегодня нет", — заявила Татьяна Голикова.

С нуля часов 31 января закрыты пешеходные и автомобильные пункты пропуска на Дальнем Востоке. Также ограничивается перемещение граждан КНР через монгольско-российскую границу. Прекращается авиасообщение, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконги и еще четырех китайских авиакомпаний. Все эти самолеты будут прилетать в Шереметьево в отдельно выделенный терминал F. Уже сейчас на онлайн-табло терминала отображаются только китайские рейсы. Встречать пассажиров будут сотрудники Роспотребнадзора.

"В аэропорту Шереметьево усилен санитарный контроль. Лица, прибывающие из КНР, досматриваются с применением дистанционной теометрии, а также в терминалах при помощи тепловизоров. Идет тотальная проверка людей, прибывающих как международными рейсами, так и внутренними", — рассказал и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по МО на транспорте в аэропорту Шереметьево Сергей Калинин.

"Аэрофлот" разрешает пассажирам с билетами в Китай, оформленными не позднее 24 января на даты до 7 февраля, изменить дату вылета или сдать билет без дополнительной платы:

"В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами "Аэрофлота" China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)".

Россияне, находящиеся в эпицентре эпидемии, китайской провинции Хубей, будут вывезены в Россию, если сами дадут согласие. В ближайшее время МИД свяжется с ними и составит точные списки.

"Мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и Хубэя. До конца дня мы выясним, какое количество граждан там находится, окончательную цифру. По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек. На территории провинции Хубэй 341. Мы определим соответствующие борта, которые полетят в Ухань для того, чтобы транспортировать наших граждан сюда для последующего помещения под карантин на 14 дней. Сопровождать борта будет служба Роспотребнадзора", — пояснила вице-премьер.

Вернут на родину и российских туристов, отдыхающих на китайском острове Хайнань:

"Сейчас в Хайнане находятся, по данным Ростуризма, порядка 2665 наших граждан. Все эти граждане к 4 февраля должны быть возвращены в Россию. Они будут возвращены чартерными рейсами. Карантина для них не будет. Он будет только для тех, у кого будут выявлены какие-то признаки заболевания или повышенная температура".

В правительстве успокаивают: защитных средств в стране достаточно, а за ценами на противовирусные препараты будут пристально следить:

"В некоторых аптечных учреждениях сейчас скупаются средства индивидуальной защиты. Некоторыми аптечными сетями завышаются цены на профилактические средства. Поэтому мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям, производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией. Оперативный штаб дает поручение Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору по пресечению попыток завышения цен".

"Антимонопольное ведомство получило несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Со своей стороны ФАС России проведет соответствующую работу в рамках своих полномочий", — отмечается в сообщении ФАС.

Большая часть пассажиров прямого поезда Пекин — Москва вышла в Иркутске. Сначала в вагоны поднялись медики в спецкостюмах — у каждого измеряли температуру.

В нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии создана лабораторная группа по диагностике коронавируса. Ученые обрабатывают пробы подозрительных пациентов и в течение пяти часов ставят диагноз — болен или нет. Пока по всему Поволжью ни одного подтвержденного случая.

"У нас в стране разработаны очень хорошие диагностические препараты. Они работают прекрасно. Диагностический уровень очень высокий", — прокомментировал ситуацию директор Федерального бюджетного учреждения науки "Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной" Евгений Ефимов.

Производство двух уникальных тест-систем налажено в Новосибирске. Их разработали специалисты государственного центра вирусологии "Вектор". В неделю выпускают примерно 25 тысяч таких наборов — этого достаточно, чтобы обеспечить все регионы нашей страны.

"Специалистами центра "Вектор" разработаны два новых уникальных диагностических набора, которые позволяют выявлять коронавирус. Они обладают очень высокой чувствительностью. Один из них непосредственно выявляет новый коронавирус, второй позволяет выявлять как эту инфекцию, так и вирус тяжелого острого респираторного синдрома, который больше нам известен как вирус атипичной пневмонии", — рассказала заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Елена Гаврилова.

Национальный план по предупреждению завоза и распространения инфекции на территории России утвердит глава правительства. Однако защита от вируса — это ответственность и каждого из нас.

"Сегодня не нужно ездить в Китай. Ограничьте свое участие в массовых мероприятиях ровно потому, что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом. Мойте, пожалуйста, руки. Держите в чистоте свои гаджеты. Не прикасайтесь руками к своему лицу. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. Первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу",— обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Важно отслеживать состояние детей и пожилых. Для людей в возрасте это вирус наиболее опасен.