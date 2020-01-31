Последние часы в Европе: одни британцы ликуют, другие - плачут

Уже меньше, чем через 6 часов, Британия выйдет из состава Евросоюза, в котором находилась почти полвека. Brexit стал для королевства тяжелейшим испытанием: разгорелся политический кризис, а впереди ожидается еще и финансовый. Убытки от выхода из ЕС предварительно оцениваются в десятки миллиардов фунтов. Под угрозой и целостность Великобритании — неизвестно, как поведут себя Шотландия и Северная Ирландия. На этом фоне Борис Джонсон готовится провести вечеринку на Даунинг-стрит для членов правительства.

В центре Лондона на парламентской площади уже собираются самые горячие сторонники Brexit. Под ногами у некоторых можно увидеть европейский флаг. Стоящие на нем люди с удовольствием распевают свою прощальную песню.

В это же время возле представительства Европарламента в Лондоне собрались противники Brexit.

- Мы не собираемся сдаваться. И я надеюсь, что еще настанет тот день, когда Великобритания вернется в Евросоюз.

Чтобы не накалять страсти, британское правительство никаких масштабных мероприятий в связи с Brexit не планировало. На всякий случай к центру стянуты дополнительные силы полиции. Основная масса манифестантов должна собраться перед парламентом к 23 часам по местному времени, когда Великобритания официально покинет Евросоюз.

- Мы специально приехали сюда с севера Англии, и хотели бы насладиться этим моментам. Наконец-то все закончилось!

К разочарованию празднующих знаменитый Биг-Бен сегодня будет молчать, он все еще на ремонте. Зато появится проекция часов на здании резиденции премьер-министра, где в это время будет проходить официальный прием. В разных уголках Великобритании так называемые "брекзитиры" устраивают свои отдельные вечеринки. В штаб-квартире Консервативной партии городка Ромсфорд обещают праздничные фейерверки и английские угощения.

- Пирог с картошкой, сосиски, английские сыры, печенье, наши традиционные домашние десерты.

- А немецкое пиво и французские вина?

- Нет.

"Мы ждали 47 лет этого момента, мы не хотим быть частью Евросоюза", — говорит Сью Коннелли, секретарь депутата парламента Великобритании.

Борис Джонсон сегодня провел выездное совещание правительства на свете Англии, в городе Сандерленд, население которого голосовало за Brexit. Заранее записанное видеообращение премьер-министра распространят сегодня вечером через социальные сети, но газеты уже его активно цитируют.

"Это рассвет новой эры, в которой мы больше не будем принимать то, что ваша жизнь и жизнь вашей семьи должна зависеть от того, в какой части страны вы выросли", — указывается в заявлении премьера Великобритании.

Против выхода из Евросоюза голосовала Шотландия. Над шотландским парламентом будет по-прежнему развиваться флаг ЕС — таково решение местных депутатов.

"Сегодня Великобритания покидает Евросоюз — это печальный момент для всей страны. Здесь, в Шотландии, учитывая, что все это происходит против воли большинства, печаль будет также окрашена злостью", — заявила Никола Стерджен, первый министр Шотландии.

Возглавляемая Стерджен Национальная партия Шотландии намерена использовать эту ситуацию и добиться проведения повторного референдума о независимости.

В 2014-м году шотландцы уже проголосовали за то, чтобы остаться в Великобритании, что изменилось сейчас?

"В 2014 году нам обещали, что только в составе Соединенного Королевства мы можем сохранить свой статус граждан ЕС. Теперь нас этого права лишают, и мы не можем этого допустить", — объясняет Иен Блэкфорд, лидер фракции Шотландской национальной партии в парламенте Великобритании.

В Северной Ирландии всерьез опасаются возобновления старого конфликта между роялистами-протестантами и католиками — сторонниками единой Ирландии. Многое будет зависеть от того, останется ли в итоге ирландская граница открытой.

"Разделение грозит нам беспорядками. Мы можем потерять сотни тысяч рабочих мест. Это приведет к экономическому кризису", — считает Дамиен, Мак Гиннити.

В группе риска оказывается еще один осколок британской империи — это вырванный в свое время у Испании Гибралтар. Против Brexit здесь голосовали 96 процентов.

"Сегодня нам нечего праздновать. Напротив, для нас это день великой печали. Много людей хотели, чтобы Гибралтар остался в Европейском Союзе, почти 17 миллионов британских граждан проголосовали за это", — сообщил Фабиано Пикардо, главный министр Гибралтара.

В полночь у здания Европарламента будет спущен британский флаг. Представлявшие Великобританию евродепутаты уже сложили свои полномочия. Партия Фараджа покидала зал заседаний с флажками и под звуки волынки. Остальные пели грустную песню на стихи Бернса о дружбе и старых добрых временах.

С 1 февраля Великобритания прекращает свое участие в работе общеевропейских структур, но продолжает подчиняться правилам Евросоюза и платить взносы до конца декабря этого года. Это значит, что в ближайшие 11 месяцев жители Великобритании и европейцы не почувствуют никаких изменений. Тоже самое касается бизнеса — правила остаются прежними. Но за это время Лондон и Брюссель должны заключить новый полномасштабный договор.

Специально к Brextit в Лондоне выпустили монеты стоимостью 50 пенсов с надписью "Мир, процветание и дружба между всеми народами". Критики уже подметили, что в коротком тексте не хватает запятой, и посмеялись над тем, что дату выпуска памятной монеты британцам пришлось менять трижды по мере того, как переносили Brexit: сначала было 29 марта 2019 года, затем 31 октября, теперь 31 января.

Все это время команда Бориса Джонсона вела агитацию за Brexit. Теперь агитировать уже не за что, британскому правительству предстоит на деле доказать, что страна сделала правильный выбор.