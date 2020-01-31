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31 января 202021:18 Илья Филиппов

30 лет назад в Москве открылся первый "Макдональдс": что в нас изменил вкус "Биг Мака"

30 лет назад в Москве открылся первый "Макдональдс": что в нас изменил вкус "Биг Мака"

Сегодня, 31 января, ровно 30 лет, как в Москве открылся первый "Макдональдс". Знаковое событие — впервые в страну, в условиях тотального дефицита, пришел заокеанский фастфуд. Стояли гигантские очереди — длиннее, чем в Мавзолей. Именно так и писали тогда зарубежные СМИ. Что происходило вокруг? Что изменил в нас вкус бургера и Биг Мака?

Первый в России, первый в Советском Союзе и самый посещаемый на всем земном шаре — "Макдональдс" на Пушкинской площади. Это везде он ресторан быстрого питания, точка фаст-фуда. Здесь же — символ, сакральное место новейшей истории. На протяжении 30 лет — сэндвичи, газировка, улыбка в подарок. Но что это место сделало с миллионами советских людей? Последний оплот — телевидение. Программа "Время" иронично, немного враждебно и с легким сожалением признала: "Да, это случилось":

— Сегодня наш общепит простодушно раскрыл объятия заокеанскому сопернику.

"Я думаю, что помимо бизнеса это связано уже исторически и культурно. Ведь когда "Макдональдс" открывался — это было большим событием. Сейчас сюда ходят многие из тех, кто стоял в той очереди", — рассказал генеральный директор "Макдональдса" в России Марк Карена.

Это открытие стало событием не только для тех, кто встал в огромную очередь. "Макдональдс" в Москве, но и новостью для всех ведущих мировых телекомпаний. Для новой и модной программы "Взгляд" — тоже.

"В нашей программе, не помню кто, то ли Владик Листьев, то ли Дима, сказал очень такую точную фразу: пока очередь в "Макдональдс" длиннее очереди в Мавзолей, значит перестройка продолжается", — поделился воспоминаниями журналист, телеведущий Александр Любимов.

Эта очередь еще долго сравнивалась с очередью в Мавзолей, особенно на страницах западных газет. Это, скорее всего, юмор и ирония, которые были присущи тогда западному обывателю.

Хамзат Хасбулатов — первый глава совместного советско-канадского предприятия. 1990-й, уже подписано соглашение, уже построен гигантский завод в Солнцево. Своих продуктов в Москве нет. Полки магазинов пусты.

То, что очередь занимали с ночи, похоже, легенда. До утра Пушкинская площадь была пуста.

"Ровно в 6 часов утра открылись двери метро, и толпа народа вышла на Пушкинскую площадь. Мы обслужили более тридцати тысяч посетителей за один день. Это был для нашей системы рекорд", — рассказал Хамзат Хасбулатов.

Видеохроника того дня. Покупательница в "Макдональдс". На подносе картошка и газировка:

— Это сколько стоит?

— Рубль тридцать. 

— Не дорого?

— По-моему, нет. Во всяком случае, я этого никогда не ела.

Флагманский же бургер "Биг Мак" стоил три рубля семьдесят пять копеек. Его меняющаяся цена впоследствии будет основой для целой теории — экономики гамбургера.

Видеохроника того дня. Подросток в очереди:

— Когда я был маленький, думал, что вот они все такие — только и думают, что ядерные ракеты запускают. На самом деле они не такие уж и воинственные.

В момент, когда молодой Сергей Супонев брал интервью, в толпе мелькнул мальчик в синей лыжной шапке. Это автор сегодняшнего репортажа. Соберись, у тебя эфир ровно через 30 лет! 

"Мы пришли сюда втроем или вчетвером. Толпу с улицы запускали отрезками, человек по двадцать. Я не помню, как мы узнали об открытии. Не помню, как объяснялись в школе, ведь была среда, я проверял. Но хорошо помню запах, на тот момент — новый, а также необычно светлый интерьер: здесь стояла парижская Эйфелева башня, чуть дальше — лондонский Биг-Бен. Почти сразу нас стали подзывать к стойке", — поделился воспоминаниями Филиппов.

Артист Сергей Минаев рассказал: "Мы от жадности заточены тогда были вот как: если ты пришел на склад и дают, ты берешь сколько? Сколько можешь унести! Вот так же мы тогда с "Макдональдса" и вышли — каждый по четыре пакета. Пропало больше половины, мне кажется". Мы не поменялись, считает Сергей Минаев. А страна действительно менялась на глазах.

На любительской съемке 90-го шашлык на снегу, магазины, та самая очередь на "Пушке"... Тридцать тысяч посетителей за день... До окупаемости еще далеко, к тому же еще до открытия компания перечислила в Советский детский Фонд один миллион долларов. Уже 30 лет "Макдональдс" помогает детям в России. Сегодня в Москве на Красной площади в день своего юбилея устроен ледовый аттракцион.

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