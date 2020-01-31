Массовая истерия: фейковые новости распространяются быстрее коронавируса

Растирания, чудодейственные иммуномодуляторы и, разумеется, помощь экстрасенсов. В Интернете уже несколько дней обсуждаются способы исцеления от коронавируса. И хотя такие способы пока плохо известны даже ученым, для тех, кто хочет подзаработать на общей тревоге, это не препятствие. Много ли мнительных россиян уже обеспечили им заработок?

"Нужно будет закрыть глазки, и я вам скажу, когда можно открывать", — несколько пассов руками, 60 евро банковским переводом и, конечно, правильный настрой — коронавирус больше не страшен. На вас после такого лечения якобы чихнуть могут инфекцией — ничего не будет.

Из рекомендаций: спирт не пить, бананами растираться или наоборот — в зависимости от фантазии автора в интернете. Фейки о коронавирусе добрались уже до Сахалина:

"В больнице Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека, которые были заражены вирусом n7n9. Самому старшему было 35 лет, самому младшему год. Врачи, имевшие с ними контакт, находятся в карантине. В новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга".



Это сообщение ходит по мессенджерам всей страны, но особенно активно на дальневосточном острове, куда бананы из Китая вообще не завозят.

"Коронавирус сохраняется на объектах окружающей среды обычно не больше суток. Ну, максимум несколько суток. Бананы везут к нам несколько недель. Поэтому никакой возможности сохранения вируса на бананах нету", — прокомментировал ситуацию директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний сеченовского университета Александр Лукашев.

На тех, кто не поверил, давят якобы достоверными источниками:

"На Сахалине появился зараженный коронавирусом, но об этом еще нет информации. У меня подруга работает в Холмске, в больнице, в лаборатории. Мужчина приехал из Китая, и через день у него поднялась высокая температура, он уже неделю лежит в Южно-Сахалинске. У него коронавирус — это точно. Подруга сегодня позвонила, сказала не собираться в массовых местах, ведь на Сахалин завезли заразу".

То же самое в Норильске, Ульяновске, Якутске: фальшивки разлетаются быстрее самого вируса. Кто-то распространяет, кто-то ищет выгоду. В одной из аптек Екатеринбурга висело объявление, рекламирующие лекарственные средства якобы против коронавируса.

По той же схеме работают некоторые фармкомпании. Самые популярные препараты продают под лозунгом "против коронавируса". Это не обязательно ложь, ведь от какого именно — крупно не написано, а их десятки.

"Ни один из существующих лекарственных препаратов, так называемых иммуномодуляторов, не обладает доказанной эффективностью и не является полезным", — прокомментировал ситуацию главный клинический фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис.

Тем, кто не читает мелкий шрифт или верит экстрасенсам, помочь довольно трудно. Но даже трезво мыслящий человек теряется в атмосфере общей истерии — хорошо продуманной авторами фейков и хорошо оплачиваемой.

"Распространение этой новости приведет пользователей на определенный канал, на YouTube-канал, в Telegram-канал. Это просто накрутка посещений, которая приведет на страницу гораздо больше рекламы", — рассказала профессор кафедры менеджмента массовых коммуникаций СПбГУ Светлана Бодрунова.

В самом Китае за дезинформацию отправляют под арест, а в соседней Малайзии авторам фейков грозит два года тюрьмы. Но найти виновных во всемирной сети непросто, а потому лучше всего пользоваться лекарством от нервов, которое давно известно под именем "здравый смысл".