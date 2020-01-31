Найдено лекарство, сдерживающее коронавирус

Ученые из шанхайского фармакологического института китайской академии наук и института вирусологии Уханя обнаружили, что лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало китайское агентство Синьхуа.

Отмечается, что в состав Shuanghuanglian Koufuye входят форсайтия повислая, шлемник байкальский и японская жимолость. Согласно исследованиям, препарат повышает иммунную функцию организма, обладая сильными противовирусными и антибактериальными свойствами.

В 2003 году исследователи шанхайского фармакологического института обнаружили, что Shuanghuanglian Koufuye может бороться с атипичной пневмонией. Проведенные затем исследования позволили использовать лекарство в борьбе с различными видами гриппа, тяжелым острым респираторным синдромом и ближневосточным респираторным синдромом.

На данный момент в Китае инфицировано около 10 тысяч человек, умерло 213 пациентов и 171 вылечился.

Коронавирус 2019-nCoV отмечен также у почти сотни человек в почти 20 странах мирах, в том числе, в России, где 31 января два случая выявлены в Забайкальском крае и в Тюменской области (оба заболевших являются гражданами КНР).

Также с подозрением на заболевание в Воронеже госпитализирована супружеская пара, недавно вернувшаяся из поездки в Китай.