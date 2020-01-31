Соболев провел первую тренировку в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.

Соболев перешел в стан "Спартака" из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды до конца текущего сезона. В новом для себя клубе Александр будет выступать под 77-м номером.

В текущем сезоне Соболев в составе "Крыльев" принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал три результативных передачи.

Напомним, "Спартак" после 19 матчей российской премьер-лиги с 22 очками занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России "красно-белые" 29 февраля на выезде сыграют с московским "Динамо".