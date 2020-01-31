ЦСКА объявил о переходе защитника "Крыльев Советов"

Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Котин перешел в московский ЦСКА. 17-летний игрок обороны подписал соглашение с армейцами, рассчитанное на три с половиной года. В новой для себя команде Котин будет выступать под номером 13

Финансовые подробности сделки не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, Котин присоединится к "красно-синим" на сборе в Кампоаморе после оформления визы.

Котин в текущем сезоне в составе самарцев принял участие в 17 матчах молодежного первенства России и забил один мяч.