Под Териберкой из-за сломавшегося автобуса замерзают туристы

В 20 километрах от села Териберка (Мурманская область) сломался автобус с туристами. Температура воздуха в регионе сейчас составляет минус 15 градусов. На помощь замерзающей группе уже выехали спасатели.

"Люди замерзают. На помощь выехали аварийно-спасательные службы области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях", — рассказали "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

Село Териберка получило популярность среди туристов после выхода на экраны фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева.