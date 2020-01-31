Привет вам из России. Смолов обратился к болельщикам "Сельты"

Российский нападающий Федор Смолов, перешедший из московского "Локомотива в испанскую "Сельту" на правах аренды до конца текущего сезона, обратился к болельщикам команды из Виго.

"Всем привет, меня зовут Федор Смолов и я очень рад присоединиться к "Сельте", – заявил Смолов на английском языке. – Буду стараться изо всех сил, чтобы помочь команде. Надеюсь, вы будете наслаждаться моей игрой. Привет вам из России. Хала "Сельта".

Смолов в текущем сезоне в составе железнодорожников принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса. По окончании сезона "Сельта" сможет выкупить контракт россиянина. Правда, пока стороны не пришли к компромиссу по поводу суммы выкупа.

Напомним, "Сельта" – футбольный клуб из города Виго. После 21-го тура чемпионата Испании "небесные" с 17 очками занимают 18-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Оскара Гарсии в субботу, 1 февраля, на выезде сыграют с "Валенсией".