Из здания Евросовета убрали флаг Великобритании

В здании Европейского совета в Брюсселе из числа флагов стран-членов Евросоюза убран флаг Великобритании.

Никакой особой церемонии не было, флаг, находившийся в большом помещении Совета, в котором лидеры стран ЕС обычно делают подходы к прессе перед началом саммитов, был аккуратно снят с невысокого флагштока, сложен в несколько раз и унесен, сообщает ТАСС.

Великобритания должна официально выйти из состава Евросоюза в полночь по Центральноевропейскому времени 31 января текущего года (1 февраля в 2.00 по Москве).