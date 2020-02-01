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1 февраля 202000:11 Дарья Тихомирова

Франция потрясена чередой скандалов в мире спорта

Франция потрясена чередой скандалов в мире спорта

Сразу несколько французских фигуристок рассказали, что в юные годы стали жертвами изнасилования со стороны своих тренеров. Самая известная из них — призер чемпионатов мира и Европы, 10-кратная чемпионка Франции в парном катании Сара Абитболь. Она опубликовала автобиографическую книгу под названием "Такое долгое молчание".

Красивые костюмы, эффектные поддержки, страсть, от которой плавится лед. Парадный фасад одного из самых эффектных видов спорта, как оказалось, скрывал неприглядную изнанку.

Всенародная любимица, десятикратная чемпионка Франции, одна из главных звезд фигурного катания в стране раскрывает шокирующие факты. Ее первый тренер Жиль Бейер многократно насиловал ее в начале 90-х годов. Все началось на сборах. Саре тогда было 15 лет. А тренеру, с которым она проводила больше времени, чем с родителями – было за 30.

Сегодня Сара Абитболь, как и во времена спортивной славы, – вновь на всех экранах Франции. В теле и радиоэфире она снова и снова в подробностях рассказывает о событиях 30-летней давности.

"Мне надоело читать в прессе: "Э! 30 лет прошло, она проснулась! Как такое может быть?". Вы не понимаете. Я долго работала с психологами. Это защитная реакция. Мозг блокирует воспоминания детства", — вспоминает Сара Абитболь.

В вечерних ток-шоу Сара Абитболь могла бы делиться другими воспоминаниями – о достижениях, благодаря которым ее знает вся Франция. Она и ее многолетний партнер по льду Стефан Бернади стали первыми парниками в истории современного французского фигурного катания, которые завоевали медаль чемпионата мира. Фирменным элементом пары был выброс — они включали в программу до четырёх разных видов этого элемента. Но достижения остались в прошлом. По словам Сары, вся ее взрослая жизнь – это антидепрессанты и попытки исцелиться от детской травмы. Книга, которую она написала – один из этапов лечения.

"Для меня это важный шаг. Я только вчера смогла сказать вслух то, что все эти годы не могла произнести! Только вчера! Я была изнасилована в 15 лет. Вот, я это говорю, и мне больше не стыдно. И я хочу сказать другим пострадавшим: говорите! Вам нечего стыдиться! Стыдно должно быть насильникам", — уверена Сара Абитболь.

Сара заочно обращается к тренеру Жилю Бейеру, воспитавшему несколько поколений французских фигуристов. Сам он через прессу уже признал факт "недопустимых интимных отношений" и принес "извинения". На волне скандала Бейера исключила спортивная ассоциация.

Тренер, которому сейчас уже седьмой десяток, все это время продолжал работать. По словам Сары Абитболь, это стало одним из главных мотивов для ее решительных действий.

"Я больше не смогла терпеть, что этот тренер по-прежнему работает, и его до сих пор допускают к детям. Я чувствовала, что молчание делает меня соучастницей. И, кроме того, я хотела облечь в слова все эти 30 лет. Я, наконец, произнесла вещи, о которых никогда раньше не говорила", — заявила спортсменка.

Откровения десятикратной чемпионки Франции спровоцировали цунами новых признаний. Бывшая фигуристка Элен Годар рассказала, что Бейер изнасиловал ее еще в конце 1970-х, когда ей было 13. Двукратная чемпионка Франции Летисия Юбер утверждает, что тоже пережила домогательства этого тренера. Фигуристки Беатрис Дюмюр и Анн Брюнто признались, что когда они были несовершеннолетними, над ними надругался тренер Мишель Лотц. Целая команда пловчих обвинила своего тренера Кристофа Мийе в домогательствах, датированных восьмидесятыми годами прошлого века. Власти вынуждены комментировать.

"Между тренером и ребенком складываются особые отношения, и есть риск злоупотреблений. Педофилия и насилие в спорте встречаются крайне редко. 99 процентов тренеров никак с этим не связаны. Но остается еще 1 процент. И этого, конечно, не должно существовать", оправдывается Роксана Марасиняню, министр спорта Франции.

А пока это существует, Сара Абитболь поднимает еще одну проблему: срока давности по сексуальным преступлениям во Франции. По ее словам, не важно, прошло 15 лет или все 30, виновный должен понести наказание.

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