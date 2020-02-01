Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов, одержавший 12 побед в 12 боях, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Умар – двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает ТАСС, свой дебютный бой под эгидой UFC Умар проведет 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине, где главным событием станет противостояние Хабиба с американцем Тони Фергюсоном.

"Братишка тебе многое предстоит доказать, когда я подписался в UFC было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня, – написал Хабиб в Instagram. – У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира".

Стоит отметить, что в Ultimate Fighting Championship выступает еще один брат чемпиона организации в легком весе – Абубакар Нурмагомедов, который в первом бою в UFC проиграл в Москве Давиду Заваде. Поединок продолжался 2 минуты 50 секунд. Немец применил удушающий прием, и Абубакар был вынужден признать свое поражение.