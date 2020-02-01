"Атлетико" объявил о возвращении Карраско

Бельгийский полузащитник китайского "Далянь Ифан" Янник Карраско на правах аренды до конца текущего сезона перешел в мадридский "Атлетико". Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Ранее Янник уже выступал за испанскую команду с 2015 по 2018 год, тогда бельгиец в составе "матрасников" принял участие в 124 играх во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 17 результативных передач. Также на его счету 41 игра и 6 голов за сборную Бельгии.

Напомним, "Атлетико" после 21-го тура чемпионата Испании с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче Примеры подопечные Диего Симеоне в субботу, 1 февраля, на выезде сыграют с "Реалом". Аргентинский специалист уже включил Карраско в заявку на предстоящее дерби.