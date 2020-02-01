Назначена дата итогового голосования по импичменту Дональда Трампа

Голосование в Сенате Конгресса США по двум статьям обвинения в отношении президента Дональда Трампа в рамках импичмента назначено на 16:00 по местному времени среды, 5 февраля (полночь четверга по Москве)

Соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. члены верхней палаты законодательного органа одобрили большинством голосов. Как ожидается, во время этого итогового в рамках процедуры импичмента голосования глава американской администрации Дональд Трамп будет оправдан по обеим статьям.