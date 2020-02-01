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1 февраля 202005:50

Шайбы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт"

nhl.com

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" со счетом 4:2 (0:0, 3:0, 1:2).

У победителей голами отметились Павел Бучневич (30-я минута), Крис Крайдер (32), Артемий Панарин (40) и Мика Зибанеджад (46), а у гостей шайбы забросили Робби Фаббри (46) и Валттери Фильппула (51).

Панарин, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу и был признан второй звездой встречи, его одноклубник Игорь Шестеркин отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

"Рейнджерс" одержал третью победу в последних пяти играх и с 52 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а "Детройт", потерпевший поражение в седьмом матче кряду, в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команда из Нью-Йорка в воскресенье, 2 февраля, вновь сыграет с "Ред Уингз", но уже на выезде.

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