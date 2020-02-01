Брошенных в аэропорту мальчишек отправили к бабушке

Детей, которых в московском Шереметьево бросил отец, привезли в Хабаровск. Мальчики отдохнут и поездом отправятся в Комсомольск-на-Амуре. В воскресенье они будут в городе, и там под опеку их возьмет бабушка.

Два мальчика — 2011 и 2014 годов рождения прилетели из Хабаровска в Москву вместе с отцом 26-го января. Мужчина, оставил их одних в аэропорту, и улетел в Ростов-на-Дону. Известно, что дети проживали с отцом в Комсомольске-на-Амуре, у матери — другая семья. По факту случившегося возбуждены уголовные дела, сообщает телеканал "Россия 24".