Семье погибшего рабочего окажут помощь

Поисковые работы на месте обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский" завершены. При разборе завалов сотрудники МЧС нашли тело погибшего рабочего. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил властям оказать помощь его семье. Обвал произошел во время работ по демонтажу. Их снимали с дрона. В кадр попал момент катастрофы.

Причины ЧП выясняют следователи. В настоящее время опасности дальнейшего обрушения — нет. Крыша и стены спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнули днем 31 января во время демонтажа здания. Площадь обрушения составила около 28-ми тысяч квадратных метров, сообщает телеканал "Россия 24".