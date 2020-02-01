На Украине произошло отключение одного из энергоблоков Ровенской АЭС

По не выясненным пока причинам в ночь на субботу, 1 февраля, на Ровенской АЭС на Украине произошло отключение от энергосети энергоблока номер 3.

В настоящее время на АЭС в работе находятся энергоблоки номер 2 и 4, на энергоблоке номер 1 продолжается плановый ремонт, передает "Интерфакс".

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке Ровенской АЭС и прилегающей территории находятся в пределах действующих норм и не изменялось.