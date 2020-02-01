Михаил Мишустин: отношения России и Казахстана – братские

В ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что две страны объединяют братские и союзнические отношения

"Россию и Казахстан объединяют братские отношения, партнерские отношения и союзнические. Динамично развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов. Наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, в ОДКБ, в СНГ, в ШОС и других многосторонних форматах", — цитирует выказывание премьера ТАСС.

Клава российского кабинета министров поблагодарил президента Казахстана за приглашение посетить Нур-Султан, отметив, что это его первый зарубежный визит. Также Михаил Мишустин передал Касым-Жомарту Тукаеву привет и самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и напомнил, что его ждут в Москве 9 мая на праздновании Дня Победы.

Премьер-министр России прилетел в Нур-Султан из Алма-Аты, где он принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на форуме, посвященном цифровой экономике. Его визит в Казахстан – первая зарубежная поездка, которую он совершает в качестве председателя правительства России.