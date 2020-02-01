Новости Экономика

Все видео этой рубрики
1 февраля 202010:28

В России начали действовать новые правила увольнения

Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета". Новшество связано с началом действия закона об электронных трудовых книжках, уточняет издание. После начала действия этого закона с 1 января 2020 года была полностью пересмотрена система предоставления от работодателя своим сотрудникам сведений об их трудовой деятельности. Для этого Минтруд утвердил форму справки СТД-Р – "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем".

Теперь при увольнении работнику выдается эта справка. В ней должен отражаться весь трудовой путь человека в организации — дата трудоустройства и увольнения, информация о смене должности, трудовые функции работника, причина увольнения и т. д.

Сейчас

09:46

У близких пациентов в Тюмени и Забайкалье коронавирус не выявлен

08:55

Михаил Мишустин: отношения России и Казахстана – братские

08:31

На Украине произошло отключение одного из энергоблоков Ривненской АЭС

07:14

Новый коронавирус стремительно распространяется по планете

06:26

Поместье Дональда Трампа пыталась протаранить оперная певица

04:50

Назначена дата итогового голосования по импичменту Дональда Трампа

04:13

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минздрав: у близких пациентов в Тюмени и Забайкалье коронавирус не выявлен

Минздрав: у близких пациентов в Тюмени и Забайкалье коронавирус не выявлен

1 час назад
В России начали действовать новые правила увольнения

В России начали действовать новые правила увольнения

48 минут назад
Михаил Мишустин: отношения России и Казахстана – братские

Михаил Мишустин: отношения России и Казахстана – братские

2 часа назад
Водителей хотят лишать прав за "передоз" лекарствами

Водителей хотят лишать прав за "передоз" лекарствами

1 час назад
Пушков: шансы Польши получить репарации от России - ниже нуля

Пушков: шансы Польши получить репарации от России - ниже нуля

21 минута назад
Коронавирус 2019-nCoV: число инфицированных приблизилось к 12 тысячам

Коронавирус 2019-nCoV: число инфицированных приблизилось к 12 тысячам

7 часов назад
Великобритания официально вышла из состава ЕС

Великобритания официально вышла из состава ЕС

8 часов назад
В российских регионах продолжаются дискуссии о поправках к Конституции

В российских регионах продолжаются дискуссии о поправках к Конституции

10 часов назад
В сирийском Алеппо обстреляны мечеть и детсад

В сирийском Алеппо обстреляны мечеть и детсад

1 час назад
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Арктики

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Арктики

9 часов назад
Назначена дата итогового голосования по импичменту Дональда Трампа

Назначена дата итогового голосования по импичменту Дональда Трампа

6 часов назад
Поместье Дональда Трампа пыталась протаранить оперная певица

Поместье Дональда Трампа пыталась протаранить оперная певица

4 часа назад
Брошенных в аэропорту мальчишек отправили к бабушке

Брошенных в аэропорту мальчишек отправили к бабушке

5 часов назад
Полное погружение: на "Россию 1" возвращается шоу "Ну-ка, все вместе!"

Полное погружение: на "Россию 1" возвращается шоу "Ну-ка, все вместе!"

20 часов назад
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

30.01.2020 12:35
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
Стивен Кинг удалил свой профиль в Facebook

Стивен Кинг удалил свой профиль в Facebook

14 минут назад
Марк Мессье поздравил Александра Овечкина с новым достижением

Марк Мессье поздравил Александра Овечкина с новым достижением

17 минут назад
На Украине произошло отключение одного из энергоблоков Ровенской АЭС

На Украине произошло отключение одного из энергоблоков Ровенской АЭС

2 часа назад
Кучеров помог "молниям" справиться с "утками"

Кучеров помог "молниям" справиться с "утками"

2 часа назад
Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

3 часа назад
"Питтсбург" переиграл "Филадельфию", у Малкина и Кросби 6 очков на двоих

"Питтсбург" переиграл "Филадельфию", у Малкина и Кросби 6 очков на двоих

4 часа назад
Пьяная женщина посадила за руль несовершеннолетнего ребенка

Пьяная женщина посадила за руль несовершеннолетнего ребенка

5 часов назад
В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

7 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 1 февраля 2020 года

Программа "Индустрия кино" от 1 февраля 2020 года

9 часов назад
33
Шереметьево поставило на медицинский контроль все китайские рейсы

Шереметьево поставило на медицинский контроль все китайские рейсы

11 часов назад
Франция потрясена чередой скандалов в мире спорта

Франция потрясена чередой скандалов в мире спорта

11 часов назад
30 лет назад в Москве открылся первый "Макдональдс": что в нас изменил вкус "Биг Мака"

30 лет назад в Москве открылся первый "Макдональдс": что в нас изменил вкус "Биг Мака"

13 часов назад
Рабочий пытался зацепиться за люльку: как рухнул СКК "Петербургский"

Рабочий пытался зацепиться за люльку: как рухнул СКК "Петербургский"

14 часов назад
Рассекречены новые подробности Ялтинской конференции

Рассекречены новые подробности Ялтинской конференции

14 часов назад
Найдено лекарство, сдерживающее коронавирус

Найдено лекарство, сдерживающее коронавирус

14 часов назад
Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

15 часов назад
После скандала керченских блокадников отправят в санатории

После скандала керченских блокадников отправят в санатории

15 часов назад
Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

15 часов назад
Почему нельзя пропустить "Гретель и Гензель"

Почему нельзя пропустить "Гретель и Гензель"

15 часов назад
Илон Маск занялся электронной музыкой

Илон Маск занялся электронной музыкой

15 часов назад
Утрата наркотиков: врачей могут освободить от уголовной ответственности

Утрата наркотиков: врачей могут освободить от уголовной ответственности

16 часов назад
Физики назвали главный источник подземного тепла

Физики назвали главный источник подземного тепла

16 часов назад
В России открылись продажи доступной версии Hyundai Sonata

В России открылись продажи доступной версии Hyundai Sonata

16 часов назад
Маска ужаса на лицах: между гибелью группы Дятлова и трагедией на перевале Чивруай нашли связь

Маска ужаса на лицах: между гибелью группы Дятлова и трагедией на перевале Чивруай нашли связь

16 часов назад
Toyota доработала новый RAV4: теперь он действительно безопасен (видео)

Toyota доработала новый RAV4: теперь он действительно безопасен (видео)

17 часов назад
Томские учёные создали алгоритм для оценки качества продуктов с помощью смартфона

Томские учёные создали алгоритм для оценки качества продуктов с помощью смартфона

17 часов назад
Вагон электрички разорвало на Казанском направлении МЖД

Вагон электрички разорвало на Казанском направлении МЖД

17 часов назад
Роскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter. Им грозит многомиллионный штраф

Роскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter. Им грозит многомиллионный штраф

18 часов назад
В России стартуют продажи обновленной Toyota Corolla

В России стартуют продажи обновленной Toyota Corolla

18 часов назад
Лёгкие курильщиков "магическим образом" восстанавливаются после отказа от табака

Лёгкие курильщиков "магическим образом" восстанавливаются после отказа от табака

19 часов назад
Хибла Герзмава: "Я почувствовала силу своего голоса после смерти матери"

Хибла Герзмава: "Я почувствовала силу своего голоса после смерти матери"

19 часов назад
Полный провал: Mercedes-Benz прекратит выпуск пикапа X-Класса

Полный провал: Mercedes-Benz прекратит выпуск пикапа X-Класса

20 часов назад
Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google

Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google

20 часов назад
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

21 час назад
Почему у современных детей непопулярен "Ну, погоди!" советского времени

Почему у современных детей непопулярен "Ну, погоди!" советского времени

23 часа назад
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

29.01.2020 14:25
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

29.01.2020 08:05

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку